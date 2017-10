Unfall an der Landwehrstraße Motorradfahrer in Delmenhorst schwer verletzt

Delmenhorst. Bei einem Unfall an der Landwehrstraße ist am Sonntagabend ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Delmenhorst schwer verletzt worden.

Ein 38-jähriger Delmenhorster befuhr nach Angaben der Polizei gegen 21.10 Uhr mit seinem Motorrad die Landwehrstraße in Richtung Dwostraße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 58-jähriger Delmenhorster mit seinem Auto die Straße „Hinter der Anker“ in Richtung Landwehrstraße und beabsichtigte, an der Einmündung nach links in die Landwehrstraße abzubiegen.

Dabei übersah der Autofahrer jedoch den von links kommenden Motorradfahrer. Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.