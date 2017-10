Acht Kilometer langer Stau Schwangere bei Unfall auf A1 in Stuhr verletzt

Stuhr/Brinkum. Eine schwangere Frau ist bei einem Unfall auf der A1 bei Stuhr verletzt worden. Zwei Wagen waren in dem Unfall im Baustellenbereich verwickelt. Ein Auto, das von einem Delmenhorster gefahren wurde, überschlug sich bei der Kollision.

Bei einem Unfall auf der A1 bei Stuhr sind am späten Sonntagnachmittag zwei Personen verletzt worden, darunter war auch eine schwangere Frau. Nach Angaben der Polizei waren zwei Autos gegen 17 Uhr auf der Autobahn zwischen Bremen-Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr in Fahrtrichtung Osnabrück kollidiert.

Beim Gegenlenken gegen anderen Wagen gestoßen

Laut Polizei war ein Fahrer aus Delmenhorst im Baustellenbereich zu weit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Gegenlenken stieß er gegen einen Wagen aus Ratzeburg (Schleswig-Holstein). Durch die Kollision überschlug sich der Wagen des Delmenhorsters und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf der Autobahn zum Stehen. Auch eine Mittelwand zwischen den Fahrbahnen wurde verschoben, sodass sie auf die Gegenfahrbahn ragte.

Polizei korrigiert Angaben der Feuerwehr

Die Feuerwehr Stuhr hatte in einer ersten Mitteilung von vier Verletzen gesprochen, die Polizei korrigierte am Montagmorgen diese Zahl auf zwei. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser.

Acht Kilometer langer Stau

Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Autobahn an der Stelle voll gesperrt werden. Es entstand ein Stau von rund 8 Kilometern Länge, schätzt die Polizei. Gegen 18.30 Uhr herrschte wieder freie Fahrt. Die Feuerwehr lobt die Autofahrer, die die Rettungsgasse für die Retter sehr vorbildlich gebildet hätten.