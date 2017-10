Auftritt in Delmenhorst Comedian Stadelmann kämpft gegen grassierende Humorlosigkeit an

Da bleibt das Lachen im Hals stecken: Ingmar Stadelmann gastierte am Samstagabend in der Divarena und zeigte mit seinen schwarzhumorigen Pointen, dass er alles andere als „humorphob“ ist.

„Jeder hat doch schon einmal gedacht: ‚Da hört der Spaß jetzt aber auf‘ – Dabei fängt er dann erst richtig an“, zeigt sich Ingmar Stadelmann überzeugt. Der Stand-up-Comedian gastierte mit seinem Programm „#humorphob“ am Samstagabend in der Divarena und zündete seine zahlreichen Pointen ganz ohne Rücksicht auf die Moral. Stadelmann ist überzeugt, dass viele Menschen Angst vor Humor hätten. Egal ob Terror, politischer Rechtsruck oder Alltagsabsurditäten: „Wir brauchen heroische Gelassenheit, um mit der verrückten Welt klarzukommen“, plädiert er deshalb. Dass er mit dieser Forderung in Delmenhorst das richtige Publikum gefunden hatte, wurde gleich zu Programmbeginn deutlich. Die rund 50 Zuschauer honorierten die boshaften Witze mit schallendem Gelächter und lang anhaltenden Applaus.

Schwarzer Humor

Und so zeigte sich der 37-Jährige von seiner schwarzhumorigen und schmerzbefreiten Seite. Auch wenn dem einen oder anderen das Lachen oft im Hals stecken blieb, Stadelmann beeindruckte durch seine zwar derben aber immer intelligenten Wortspiele und Sprüche, die weitab von Kalauern lagen. Der Komiker kann sich über technische Neuerungen wie die „Snooze-Taste“ („Die muss ein Folterknecht aus Guantanamo erfunden haben, wer will schon den schlimmsten Moment des Tages immer wieder erleben?“) genauso echauffieren wie über den Rechtsruck in Europa („Erst Österreich, dann Frankreich und jetzt auch noch Polen – Wir sind von Nazis umzingelt!“). Auch zur Bekämpfung der IS-Einheiten in Syrien hat Stadelmann einen Vorschlag: „Bomben sind doch deren tägliches Geschäft, wir sollten was werfen, wovor die wirkliche Angst haben – Am besten Schnitzel und Schwulenpornos!“

Beißende Pointen

Ernster wird es, als der Komiker die Nachteile des Internets genauer beleuchtet. Gerade durch soziale Medien würden die Menschen Nachrichten nur noch selektiv wahrnehmen. „Das hat nichts mehr mit der Realität zu tun“, erklärt der 37-Jährige und ist sich sicher, dass radikales Gedankengut so noch schneller verbreitet wird. „Das Schlimmste an Facebook ist, dass auch die Dümmsten wissen wie es geht“, meint der Komiker und warnt: „Irgendwann reicht denen das Schreiben online nicht mehr und die Idioten treffen sich Montagabends zu Spaziergängen in Dresden!“

Mit beißenden Pointen, zynischen Spitzen und einer völlig improvisierten zweiten Hälfte trug Stadelmann dazu bei, dass sich die „Humorphobie“ beim Delmenhorster Publikum um Einigens verringerte. Ein frischer, provokanter und urkomischer Abend, der deutlich mehr Besucher verdient gehabt hätte.