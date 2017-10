Delmenhorster Musiker verstorben Nachruf: Songpoet Wolfgang Michels ist tot

Delmenhorst. Der Musiker Wolfgang Michels, der in Delmenhorst zur Welt kam, ist im Alter von 66 Jahren verstorben.

Wolfgang Michels ist tot. Der Musiker, der 1951 in Delmenhorst das trübe Licht einer Arbeiterstadt erblickte, ist bereits am 14. September nach langer schwerer Krankheit in seiner Wahl-Heimatstadt Hamburg verstorben. Er wurde 66 Jahre alt. Michels ist von Blues-Legende Alexis Korner gefördert worden, hat mit Neil Young und Joan Baez gespielt, er war mit Rio Reiser befreundet.

Die „enge graue Arbeiterstadt Delmenhorst“, wie er mit durchaus liebevollem Unterton zu sagen pflegte, war ihm früh zu klein geworden. Er wollte in die Welt hinaus. Musikalisch, aber auch ganz konkret. Der Weg ist ihm gelungen – und er führte ihn unter anderem in das deutsche Rock-Lexikon.

Michels war Sänger, Gitarrist, Komponist, Texter, Produzent – und er war bis zuletzt Fan der Großen seiner Zunft. Mit ihm, der sich selbst als wandelndes Rock-Lexikon bezeichnete, über die Beatles aus Liverpool zu sprechen, war für jeden Musikliebhaber, der wie Michels auf die Sixties und ihre Säulenheiligen stand, ein Genuss.

Alexis Korner als Förderer

Es begann im berühmten Mai 1968. Eher zufällig fand damals der in Eigenregie produzierte Song „Desert Walker“ den Weg zur BBC in London, ein Freund hatte das Tape ohne das Wissen Michels eingesandt. Der Song stieg unter Michels Pseudonym „One plus None“ in den BBC-Charts hinter den Rolling Stones auf Platz 2. Alexis Korner, britische Blues-Legende und nah dran an den Stones, hörte den Song, lud Michels nach London ein und wurde, so erinnerte es Michels, „ein Freund und Förderer“. Michels Stern stieg. Er gründete mit Klaus Kaufmann, Ludi Ludwig und Eddy Muschketat die Akustik-Folkrock-Band Percewood’s Onagram.

Anfang der siebziger Jahre entdeckte der Musiker den Westcoast-Rock für sich. Mit Percewood’s Onagram, die er im Rückblick als erste Independent-Band Deutschlands bezeichnete, ging er Richtung Psychedelic-Rock. Vier Alben entstanden. Später nahm er Solo-Alben unter der Regie von John Nowland auf, Produzent von Neil Young, einem Vorbild Michels. 1978 gab es für „Full Moon California Sunset“ den Deutschen Schallplattenpreis, heute als Echo bekannt.

Freundschaft mit Rio Reiser

In den achtziger Jahren wendete sich Michels in seinen Texten der deutschen Sprache zu. In enger Kooperation mit Rio Reiser entstanden viel beachtete Solo-Alben jenseits von Schlagern und NDW.

1993 trat Michels mit Joan Baez auf, im Sommer 2009 bestritt er als Special Guest die Deutschland-Tour von Neil Young mit. Ein Erlebnis, von dem er bis zuletzt schwärmte.

Den Kontakt zu Delmenhorst hat er über die Jahre stets gehalten. Sein Wunsch – einmal noch in Delmenhorst aufzutreten – ist nicht mehr in Erfüllung gegangen. Michels hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Töchter.