Diverse Sachbeschädigungen Vandalen in Delmenhorst unterwegs

Delmenhorst. Diverse Sachbeschädigungen sind der Polizei Delmenhorst gemeldet worden.

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte laut Bericht der Polizei eine aus Holzpaletten hergerichtete Sitzbank vor einer Bäckerei an der Hannah-Arendt-Straße beschädigt. Eine Mitarbeiterin der Bäckerei entdeckte den Schaden gegen 5.50 Uhr, als sie die Filiale öffnen wollte. Ebenfalls in der Nacht wurden zwei Sonnenschirme, die im Außenbereich einer Bäckerei an der Bahnhofstraße am Delbus-Kundencenter abgestellt waren, beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Ebenfalls in der Nacht zu Samstag wurden an der Menzelstraße sowie im Wiekhorner Heuweg Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen. Die Schadenshöhe dürfte insgesamt rund 1000 Euro betragen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (04221) 15590 in Verbindung zu setzen.