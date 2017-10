Zweijähriger allein unterwegs Kleiner Ausreißer spaziert durch Delmenhorst

Die besorgte Mutter hatte sich auf der Suche nach ihrem Sohn bereits bei der Polizei gemeldet und konnte den kleinen Ausreißer nach geglückter Familienzusammenführung wieder an sich nehmen. Symbolfoto: Gert Westdörp

Delmenhorst. Viel Aufregung um einen kleinen Jungen und dessen ungeplanten „Ausflug“: Am Samstagnachmittag ist Passanten gegen 14.30 Uhr ein etwa zweijähriger Junge aufgefallen, der offensichtlich ganz ohne Begleitung in der Fußgängerzone in der Nähe des Schweinemarktes unterwegs war.