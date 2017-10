Umzug in Delmenhorst Johanniter öffnen Türen der neuen Dienststelle

Delmenhorst. Der Ortsverband Delmenhorst weiht seine neue Dienststelle ein. Besucher sind willkommen.

Fast fertig eingerichtet haben sich die ehrenamtlichen Helfer des Ortsverbands Delmenhorst der Johanniter-Unfall-Hilfe in ihrer neuen Dienststelle. Zukünftig treffen sich die Johanniter an der Hasberger Straße 89. Die alten Räume in der Innenstadt waren zu klein geworden. „Bei uns engagieren sich inzwischen 85 Frauen und Männer ehrenamtlich im Sanitätsdienst, der Ausbildung in Erster Hilfe, der Jugendarbeit und vielen anderen Bereichen. In der alten Dienststelle sind wir uns teilweise buchstäblich auf die Füße getreten“, berichtet Ortsbeauftragter Marcel Colter. Ein weiteres Problem war, dass Stellplätze für die Fahrzeuge fehlten.

Tag der offenen Tür

Wer sich die neue Dienststelle und das LogZ einmal anschauen möchte, bekommt dazu Gelegenheit. Am Samstag, 7. Oktober, laden die Johanniter von 12 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein und haben dafür ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.