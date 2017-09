Befürchtungen in Ratspolitik Versicherungsgelder im Delmenhorster JHD zweckentfremdet?

Delmenhorst. Millionenbeträge aus der Brandversicherung könnte das insolvenzbedrohte Josef-Hospital Delmenhorst womöglich zur Senkung seines Defizits zweckentfremdet haben. Entsprechende Befürchtungen der Ratspolitik hat der Versicherer jedoch zurückgewiesen.

In der Kontroverse um die Hintergründe der drohenden Insolvenz des Josef-Hospitals hat jetzt auch die Brandversicherung auf die von der Ratspolitik geschürten Mutmaßungen und Gerüchte reagiert. Auf dk-Nachfrage bekräftigte ein Sprecher der Öffentlichen Oldenburg, dass die Schadensregulierung nach dem Großbrand im Josef-Stift vor einem Jahr „einvernehmlich“ abgewickelt werde und es keinen juristischen Klärungsbedarf gebe. Ratspolitiker hatten mehrfach, zuletzt in öffentlicher Sitzung am vergangenen Donnerstag, nach dem Verbleib der Versicherungssumme aus dem Brandschaden gefragt und angedeutet, dass der Millionenbetrag zur Senkung des Krankenhaus-Defizits „zweckentfremdet“ worden sein könnte.

Betriebsunterbrechung versichert

Im Fall einer Bestätigung hätten solche finanziellen Verschiebereien womöglich rechtliche Konsequenzen auch für die dafür zuständige Klinik-Leitung. Wie der Sprecher der Versicherung gegenüber dieser Zeitung bekräftigte, gibt es auf „Zweckentfremdung“ jedoch keinerlei Hinweise. Vielmehr sei es ja gerade Sinn und Zweck der in diesem Fall greifenden „Betriebsunterbrechungsversicherung“ die Einnahmeverluste durch den brandbedingten Behandlungsstopp im Stift aufzufangen. Das Krankenhaus ist bei der Öffentlichen rundum versichert inklusive Gebäude und Inventar zum Neuwert. Die Entschädigungssumme sei ermittelt und in Teilen ausgezahlt. Es müsse noch geklärt werden, inwieweit das nun laufende Schutzschirmverfahren Wirkungen auf den noch ausstehenden Betrag hat. Die in der Ratssitzung genannte Versicherungssumme von mehr als vier Millionen Euro sei nicht korrekt, sondern deutlich höher. JHD-Sanierer Ralf Delker hatte dem Rat mitgeteilt, dass die Versicherungsbeiträge bei dem zu befürchtenden Defizit von zehn Millionen Euro bis Jahresende bereits berücksichtigt seien.

Aufsichtsrat stumm

Unklar und unverständlich erscheint unterdessen, warum Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung, die beide für die Stadt Delmenhorst mit Oberbürgermeister Axel Jahnz, CDU-Ratsherr Dr. Michael Adam und Ex-Ratsfrau Andrea Meyer-Garbe (SPD) besetzt sind, diese Versicherungsfragen scheinbar weder hinterfragt haben noch zur Klarstellung vor Stadtrat und Öffentlichkeit beitragen.