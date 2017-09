Geschäfte im Stadtgebiet öffnen Festtag für die Knolle in Delmenhorst

Delmenhorst. Zum mittlerweile 26. Mal wird am Sonntag, 8. Oktober, das Kartoffelfest in der Innenstadt gefeiert. Zudem öffnen die Geschäfte in der Stadt.

Das Delmenhorster Fest-Jahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Eins der letzten Feste in der Innenstadt widmet sich am Sonntag, 8. Oktober, dem der Deutschen liebsten Nachtschattengewächs: der Kartoffel.

Von 11 bis 18 Uhr dreht sich alles rund um die tolle Knolle aus dem Erdreich. Von 13 bis 18 Uhr öffnen begleitend zum vielseitigen Programm, das sich über die ganze Innenstadt erstreckt, die Geschäfte im Stadtgebiet. Um 12 Uhr geht es mit der offiziellen Eröffnung auf der Hauptbühne am Rathausplatz los. In diesem Jahr werden wieder mehr als 50000 Besucher erwartet. Rund 90 kulinarische und handwerkliche Stände bekommen sie geboten. Von der Vielfalt der Grundbirne können sich die Besucher am Stand des Kartoffelhofes Moorschlatt auf dem Bismarckplatz überzeugen. Dort werden mehr als 200 Kartoffelsorten präsentiert.

Programm für Jung und Alt

Um das Fest für die Erdbirne herum, wird ein vielseitiges Programm für Jung und Alt geboten. Auf dem Rathausbrunnenplatz befindet sich ein kleiner Handwerkermarkt mit Drechsler, Seiler und Co., die sich beim Vorführen ihrer Handwerkskunst über die Schulter schauen lassen. Auf dem Wallplatz präsentiert der Kettensägenkünstler Bruno Gerdes seine mit viel Kunstfertigkeit geschaffenen hölzernen Figuren. Die Markthalle wird zum Kinderparadies. Dort gibt es Mitmachaktionen für Kinder wie Ballonmodellage, Kinderschminken und ein Kartoffelquiz. Neu in diesem Jahr ist die Kinderaktion „Die kleine Goldmine“.

Musikalisch wird es an vielen Ecken in der Stadt. Zum Teil auch mit Bezug zum knolligen Festobjekt. So treten auf der Bühne am Rathausplatz von 11 bis 18 Uhr die „Mashed Potatoes“ auf. Auf dem Bismarckplatz spielen von 14 bis 16 Uhr MischenMeister. Zuvor geben die Delme Square Dancer von 11 bis etwa 14 Uhr Kostproben ihres Repertoires. Am Schweinemarkt spielt das Duo Twinns von 12 bis 17 Uhr Klassiker der Popgeschichte. Im Westend musizieren von 12.30 bis 17.30 Uhr Detlef Blanke und Silvy Braun. Auf dem Rathausplatz spielt von 11 bis 18 Uhr die Kranich Band, die vor allem Countrymusik macht.

Die Parkplätze im Stadtgebiet stehen kostenlos zur Verfügung.