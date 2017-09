Neues Heimatjahrbuch erschienen Großer Bahnhof für hohe Gäste in Delmenhorst

Delmenhorst. 500 Jahre Reformation, 150 Jahre Eisenbahn in Delmenhorst: Zwei große Umbrüche bilden die Schwerpunkte im neuen Heimatjahrbuch des Heimatvereins Delmenhorst.

Große Aufregung herrscht in der Stadt. Allerlei Honoratioren machen sich schon am Morgen auf den Weg zum Delmenhorster Bahnhof. Sie stehen bereit, um das mit der Eisenbahn anreisende neue Oldenburger Herrscherpaar zu begrüßen.

Königliche Hoheiten willkommen geheißen

Es ist der 26. Juli 1900, pünktlich um 9 Uhr trifft der herrschaftliche Zug ein. Anstelle des an Tuberkulose erkrankten Bürgermeisters Otto Willms übernimmt der gerade mal 25-jährige Erich Koch, der ein Jahr später das Bürgermeisteramt übernehmen sollte, die Begrüßung von Großherzog Friedrich August, dessen Gemahlin Elisabeth sowie Tochter Sophie Charlotte: „Eure königliche Hoheit, den allergnädigsten Landesherrn, Eure königliche Hoheit die Frau Großherzogin und Eure Hoheit die Herzogin heiße ich im Namen der Stadt Delmenhorst ehrerbietigst und aus freudigem Herzen willkommen.“

Bahnhof einst wichtigstes Eingangstor

Diese Szene beschreibt Sönke Ehmen im jüngst vom Heimatverein Delmenhorst herausgebrachten neuen Band des Delmenhorster Heimatjahrbuchs. Ehmen erinnert mit dieser und einer weiteren historischen Skizze – 1869 bereiteten die Delmenhorster dem preußischen König Wilhelm I. und seinem Kanzler Otto von Bismarck buchstäblich einen großen Bahnhof – an eine Zeit, als der Bahnhof „das wichtigste Eingangstor einer jeden größeren Stadt“ war.

Geschichte der Eisenbahn in Delmenhorst beleuchtet

Die Inbetriebnahme der Bahnlinie Oldenburg-Bremen vor 150 Jahren markiert ein überaus bedeutendes Datum in der Stadtgeschichte, dieses Jubiläum bildet folglich einen der Schwerpunkte im neuen Heimatjahrbuch. Bärbel Isler beleuchtet in ihrem Aufsatz die Geschichte der Eisenbahn in Delmenhorst von den ersten Planungen bis zur Einfahrt der ersten elektrisch angetriebenen Lokomotive in den hiesigen Bahnhof am 26. September 1980.

Reformationsjubiläum als weiterer Schwerpunkt

Deutschlandweit von großer Bedeutung ist in diesem Jahr ein anderes Jubiläum: 500 Jahre Reformation. Dieses Thema findet seinen Niederschlag auch im Heimatjahrbuch 2017, das mehrere Aufsätze dazu versammelt. Ein in gekürzter Fassung abgedruckter Vortrag von Rolf Schäfer gibt einen informativen Überblick über die Reformation in Delmenhorst und im Oldenburger Land.

Blick auf gräflichen Widerstand gegen Reformation

Welche Auswirkungen die sich mit der Kirchenordnung von Reformator Hermann Bonnus aus dem Jahr 1543 auch in Delmenhorst durchgesetzte lutherische Lehre auf das Kanonikerstift Delmenhorst zeitigte, hat Dieter Rüdebusch untersucht. Walter Müller befasst sich mit dem Widerstand des Grafen Johann V. und seiner Frau Anna gegen die Einführung der Reformation in Oldenburg, und Michael Hirschfeld wirft Schlaglichter auf die katholisch-lutherischen Beziehungen in Delmenhorst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts: „Von der Konkurrenz zur Kooperation, vom konfessionellen Frieden zur Ökumene“.

17 lesenswerte Beiträge auf 144 Seiten

Insgesamt 17 lesenswerte Beiträge bieten spannende Einblicke in die Delmenhorster Stadt- und Industriegeschichte. Das im Verlag Culturcon Medien erschienene, 144 Seiten umfassende und reich illustrierte Heimatjahrbuch ist im Buchhandel und im Stadtmuseum zum Preis von 14,95 Euro erhältlich.