Aushilfsdecke für Dwostraße Delmenhorster Straßen brauchen weitere Sanierung

Die Dwostraße gehört zu den Sorgenkindern der Stadt. Foto: Andreas Nistler

Delmenhorst. Die Dwo- und die Nordstraße in Delmenhorst sind in schlechtem Zustand. Sie sollen ab dem kommenden Jahr zunächst oberflächlich erneuert werden. Grundlegendere Sanierungen stehen aber an. Wann, bleibt zunächst unklar.