Parkdeck nicht mehr Inhalt Neuer Antrag für Parkplätze am Vorwerk Delmenhorst

Ein Parkdeck am Vorwerk, wo Kundenverkehr für neue Einkaufsmöglichkeiten in Delmenhorst entstehen könnten, ist nicht mehr Teil eines Beschlussvorschlags für den Stadtrat. Foto: Michael Korn

Delmenhorst. Ein Parkdeck an der Straße Am Vorwerk ist nicht mehr konkreter Teil der Planung für Parkraum am Vorwerk. Eine neue Beratungsvorlage der Stadt für den kommenden Rat am 25. Oktober erwähnt nur noch einen Prüfauftrag für Parkraum. Alternativen zum Vorwerk sind nicht in Sicht.