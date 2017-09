In. St.-Laurentius-Kirche Schüler feiern in Delmenhorst buntes Erntedankfest

Schüler feiern in Delmenhorst buntes Erntedankfest MEC öffnen

Das diesjährige Erntedankfest ist am Freitagmorgen mit viel Gesang in der herbstlich geschmückten St.-Laurentius-Kirche in Hasbergen eingeläutet worden. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das diesjährige Erntedankfest ist am Freitagmorgen mit viel Gesang in der herbstlich geschmückten St.-Laurentius-Kirche in Hasbergen eingeläutet worden.