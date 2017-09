Christoph Labatzki war in Südserbien Delmenhorster berichtet von Flüchtlingsarbeit

Der 27-jährige Delmenhorster Christoph Labatzki berichtete von seinem zehnwöchigen Freiwilligendienst Anfang des Jahres in zwei serbischen Flüchtlingslagern. Foto: Mareike Bader

Delmenhorst. Zehn Wochen als Freiwilliger in serbischen Flüchtlingslagern hat Christoph Labatzki erlebt. Der Delmenhorster stellte seine Erfahrungen in einem Vortrag in der Emmaus-Gemeinde vor.