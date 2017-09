„So cool ist der Norden“ Lesung für Kinder in Stadtbücherei Delmenhorst

Delmenhorst. Die Stadtbücherei lädt Kinder ab sechs Jahren und deren Großeltern für kommenden Donnerstag, 5. Oktober, um 15 Uhr zur Lesung ins City-Center (Lange Straße 1a) ein. Ergänzend zur Ausstellung „So cool ist der Norden – Die Hinnerks“ sind die Macher der norddeutschen Hörspiele zu Gast.

Christa Warncke, Barbara Thiel sowie Radio-Bremen-Moderator Marcus Rudolph entführen die jungen und etwas älteren Gäste auf den Hof Hinnerk und bringen Klein und Groß auf spielerische Weise ein wenig Plattdeutsch bei. Von den Hinnerks sind bisher drei Hörspiele erschienen, alle bereits entleihbar in der Stadtbücherei. Die Geschichte: Auf Hof Hinnerk wohnen die vier ausgefuchstesten Tiere des gesamten Nordens. Und das ist auch gut so, denn ihr Nachbar ist ein Zauberer. Nur mäßig begabt, lässt er es gerne einmal krachen, und dann haben Rabe Helmut, Fohlen Sarah Fee, Esel Eduard von Egon und Kater Kralle wirklich alle Pfoten voll zu tun. Die Oldenburgische Landschaft fördert mit Mitteln der Regionalbanken die Aktion in der Stadtbücherei.