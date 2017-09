Polizeibericht Einbrecher steigen in Delmenhorst in Wohnungen ein

Einbrecher steigen in Delmenhorst in Wohnungen ein MEC öffnen

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochnachmittag in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße eingebrochen. Foto: Michael Gründel

Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochnachmittag in der Zeit von 15.45 bis 16.20 Uhr in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße eingebrochen.