Zeltverkauf bald Geschichte dm nach Umbau in Delmenhorst vor Eröffnung

Delmenhorst. Rund zwei Monate ist im dm-Drogerie-Markt umgebaut worden. Am Donnerstag, 5. Oktober, eröffnet der nun rund 650 Quadratmeter große dm-Markt im Zurbrüggen-Center wieder.

„Genau zwei Monate hatten wir unseren Markt in einem Zelt auf dem Center-Parkplatz“, sagt dm-Filialleiter Sergej Lerch. „Das war für uns und unsere Kunden ganz schön spannend.“ Von der Decke über den Boden bis hin zu den Regalen wurde der dm-Markt erneuert.

Am Donnerstag und Freitag, 5. und 6. Oktober, bietet das „Theater der 13 Sinne“ ein Gastspiel der besonderen Art: An verschiedenen Erlebnisstationen im dm-Markt können Besucher in Seh-, Geruchs-, Geschmacks-, Hör- und Gefühlswelten eintauchen. V Beim Eröffnungsgewinnspiel verlost das dm-Team unter anderem einen Reisegutschein im Wert von 800 Euro.