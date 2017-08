Elektromarkt will expandieren Bening plant Neubau am Standort Delmenhorst

Der Elektrofachmarkt Bening plant eine Erweiterung an seinem Standort Stedinger Straße. Foto: Michael Korn

Delmenhorst. Die Elektro-Fachmarktkette Bening will an ihrem Delmenhorster Standort an der Stedinger Straße einen Neubau errichten. Das bestätigte dem dk Geschäftsführer Thomas Jacob am 31. Juli 2017.