Nach Erfolg im Vorjahr Musikschule Delmenhorst setzt „Clivia“ fort

Delmenhorst. Das Erfolgsstück der Musikschule der Stadt Delmenhorst (MSD) kommt wieder: Die Operette „Clivia“ ist zwischen dem 18. August und dem 10. September achtmal im Kleinen Haus zu sehen.

Über 3200 Zuschauer haben im vergangenen Jahr die Musiktheater-Produktion „Clivia“ im Theater „Kleines Haus“ verfolgt. Nach diesem Erfolg haben das Städtische Orchester Delmenhorst unter der Leitung von Adrian Rusnak und das Musiktheater-Ensemble der MSD von Musikschulleiter Michael Müller beschlossen, „Clivia“ auch in diesem Jahr statt einer neuen Produktion wiederaufzunehmen – mit erweitertem Bühnenbild und leicht verändertem Ensemble. ( Galerie: Musikschule Delmenhorst feiert Premiere mit „Clivia“)

Kartenvorverkauf startet am 7. August

Im August und September gibt es acht Vorstellungen der Schlager-Operette von Nico Dostal – am 18., 20., 25. und 27. August sowie am 1., 3., 8. und 10. September. Der Vorverkauf für die äußerst begehrten Karten – im Vorjahr waren alle Vorstellungen ausverkauft – beginnt am Montag, 7. August, um 8 Uhr im MSD-Büro an der Schulstraße 19 oder unter Telefon (04221) 14113.

Songs gehen ins Ohr

Die Geschichte dreht sich um Schauspielerin und Hollywood-Star Clivia Gray, die nach Boliguay, einer fiktiven Republik in Südamerika, gebracht und zwangsverheiratet wird. Dabei angelt sie sich aber nicht nur die große Liebe, sondern unbewusst auch den Staats-Chef. „Diese Thematik zündet vor allem, weil der Kitsch der Operette aus dem Jahr 1933 durch die Neufassung von Kai Tietje an der Komischen Oper Berlin und die Besetzung der Hauptrolle mit einem Mann ironisch gebrochen und damit rasend komisch, im zweiten Teil aber auch durchaus ernst wird“, schwärmt MSD-Leiter Müller. Songs wie „Sie sind mir so sympathisch“, „Am Manzanares“, „Ich bin verliebt“ oder „Man spricht heut nur noch von Clivia!“ gehen laut Müller ins Ohr und in die Beine. „Und die aufwendige Inszenierung bietet alles, was eine wirklich große Show erfordert.“ (Weiterlesen: Fulminante Premiere für das Städtische Orchester Delmenhorst)

Nächste Produktion ist bereits in Arbeit

Darüber hinaus hat das Ensemble bereits mit der Arbeit an der Produktion für das Jahr 2018 begonnen: „Ball im Savoy“ ist die letzte freie Operette vor der Machtübergabe an die Nazis in Berlin aus der Feder von Paul Abraham. Sie kommt in der rekonstruierten Originalfassung, dramaturgisch bearbeitet von MSD-Leiter Müller, auf die Bühne des Theaters „Kleines Haus“. Wieder einmal ist es die erste Produktion nach der Wiederaufführung an der Komischen Oper Berlin – sozusagen Berlin in Delmenhorst!

Orchester spielt im März erneut ein Konzert

„Das Musiktheater-Ensemble und das Städtische Orchester Delmenhorst unter seinem Dirigenten Adrian Rusnak freuen sich darauf“, sagt Müller.Schon vorher gibt das Orchester am 24. März 2018 unter dem Dach der Konzert- und Theaterdirektion sein zweites reines Orchesterkonzert. Die Moderation dieser großen „Frühlings-Gala“ übernimmt MSD-Leiter Müller.