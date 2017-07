Kirchenaustritte in Delmenhorst „Menschen halten uns im Großen und Ganzen die Treue“

Delmenhorst. Die beiden großen christlichen Kirchen in Delmenhorst haben beide im vergangenen Jahr zusammen mehr als 900 Mitglieder verloren. Das geht aus neuen Zahlen der evangelischen und katholischen Kirche hervor. Beide sehen trotzdem stabile Verhältnisse. Mittlerweile gibt es mehr Todesfälle als Austritte.

Stabile Verhältnisse in einer schwierigen Zeit: So interpretieren Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche die neuesten Mitgliederzahlen, die sie kürzlich vorgelegt haben. Traditionell in der Mehrheit sind in Delmenhorst die Evangelen. Zählt man alle Mitglieder aller Untergemeinden zusammen, registrierte Ende 2016 die evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg ihren Angaben nach 26.556 Kirchenmitglieder im Delmenhorster Stadtgebiet. Die Pfarrgemeinde Sankt Marien gibt die Zahl ihrer Mitglieder mit 13.535 an, allerdings zählen hierzu auch die Mitglieder Gemeinden in Ganderkesee. Beiden Kirchen ist gemein, dass sie im Vergleich zum Jahr 2015 Mitglieder verloren haben: Die evangelische Kirche verlor 762 Mitglieder, 260 davon traten aus (-33). Die katholische Kirche zählte 140 Gläubige weniger, 96 (+14) traten aus der Kirche aus.

Die Menschen halten uns im Großen und Ganzen die Treue

„Das ist eine stabile Basis. Im Großen und Ganzen halten uns die Menschen die Treue“, sagt der Sprecher der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg, Dirk Michael Grötzsch. „Im Bundesschnitt hat die evangelische Kirche 1,57 Prozent ihrer Mitglieder verloren. Bei uns sind es nur 1,34 Prozent.“ Die Gliedkirche Oldenburg zählte zuletzt 418 000 Mitglieder. Der niedersächsische Teil des Bistums Münster verbuchte einen Rückgang von lediglich 0,5 Prozent auf 263.825 gläubige Katholiken. Grötzschs Ansicht nach sind Austritte bedauerlich, aber nicht maßgeblich für den Rückgang bei den Mitgliederzahlen. Schwerer wiegten die Sterbefälle.

Bestattungen liegen über den Austritten

Und die liegen zumindest in Delmenhorst in der Tat höher: 2016 ist die Zahl der Bestattungen bei der evangelischen Kirche auf 302 gestiegen (+18) und liegt so deutlich über den Austritten. Die katholische Kirche hat 141 Bestattungen registriert (+30), die ebenfalls die Austritte übertreffen. „Die demografische Entwicklung ist der Grund für den Schwund, und die zeigt leider nach unten. Kirchliche Gründe sehe ich nicht“, spricht Grötzsch für die evangelische Landeskirche.

„Müssen Kirche menschlicher darstellen“

Das sieht Pfarrer Norbert Lach von der katholischen St.-Marien-Gemeinde in Delmenhorst anders: „Es schmerzt jedes Mal, wenn jemand geht“, sagt er über die Austritte, obwohl der Mitgliederverlust der Pfarrgemeinde mit -1 Prozent im Vergleich mit den evangelischen Gemeinden in Delmenhorst (-2,8 Prozent) gering ist. Und doch fordert Lach: „Auch wenn wir sehr gut dastehen: Wir müssen daran arbeiten, Kirche menschlicher darzustellen.“ Für den Pfarrer ist die Stärkung des persönlichen Verhältnisses zwischen Kirche und Gläubigen etwa durch Taufen oder Firmungen sehr wichtig. Und hier sieht Lach eine positive Entwicklung: „Im Moment können wir uns der Trauungen gar nicht erwehren.“ 2017 sind bislang 40 Trauungen vollzogen oder geplant, 2016 waren es 37 – genau so viele, wie bei der weitaus größeren evangelischen Kirche. Auch die Zahl der Taufen ist bei den Katholiken gestiegen: 2016 wurden 88 Kinder (+15) getauft. Bei den Evangelen waren es 182 (+9).

An diesen positiven Entwicklungen in der katholischen Kirche haben laut Lach auch Zuwanderer aus Polen ihren Anteil. „Unsere Gesellschaft altert. Das ist so. Aber es gibt Lichtblicke.“

Große Austrittswellen liegen in den 90ern

Alles andere als ein Lichtblick war das Jahr 2015 für die Kirchen. Als zum Jahresanfang die Neuerung eingeführt wurde, die Kirchensteuer auf Kapitalerträge automatisch vom Konto abzubuchen, war das Unverständnis groß, die Austrittszahlen schossen in die Höhe. „Auch wenn die Änderung nur wenige betroffen hat: Das haben wir damals schlecht kommuniziert“, räumt Grötzsch heute ein. Neben diesem Zwischenhoch 2015 lässt sich für Delmenhorst aber sagen, dass die Zeit der großen Austrittswellen vorbei ist: Laut Stadtstatistik traten zwischen 1990 und 1995 teilweise jährlich bis zu 900 Menschen aus den beiden großen christlichen Kirchen aus.