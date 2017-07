Vortrag über das Niederdeutsche „Platt in Delmenhorst war eine Sprache für Arme“

Volles Haus im Stadtmuseum: Jan Jochen Meyer und Jürgen Meins vor dem Vortrag über das Plattdeutsche. Foto: Frederik Grabbe

Delmenhorst. Wie groß das Interesse an der plattdeutschen Sprache ist, ließ sich am Sonntag gut im Stadtmuseum beobachten. Etwa 40 Besucher kamen zum Vortrag Jürgen Meins und Jan Jochen Meyers. Die Plattdeutschbeauftragten des Heimatvereins stellten dar, wie sich das Niederdeutsche in Delmenhorst entwickelt hat und noch heute hält.