Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit Delmenhorster CDA kritisiert Landesprogramm

Delmenhorst. Das neue Programm der rot-grünen Landesregierung zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit ist nach Ansicht des hiesigen Kreisverbands der CDU-nahen Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“. Dies teilt der Kreisvorsitzende Dr. Michael Adam mit.

Adam kritisiert ein Unvermögen der Landesregierung, Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit zu bringen. Hierfür sei das Landesprogramm „völlig unzureichend“. Laut Adam sollen „gerade einmal ein Prozent der Betroffenen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Zigtausende Langzeitarbeitslose in Niedersachsen bleiben damit auf der Strecke“. 100000 vor allem ältere Langzeitarbeitslose warteten auf bessere Unterstützung. Um die Vermittlung und Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen zu verbessern, könne ein Blick beispielsweise ins Emsland helfen, so Adam.

„Die Mitarbeiter in den Kreisverwaltungen kennen die regionalen Besonderheiten des Arbeitsmarktes und verfügen über ergiebige Netzwerke mit Betrieben und Vereinen. Eine Transferleistungsquote im Emsland von nur 5,3 Prozent spricht Bände“, schreibt der Sozialpolitiker, der auch für die CDU im Delmenhorster Stadtrat sitzt. Darum fordert der CDA-Vorsitzende, die zehn Millionen Euro des rot-grünen Landesprogramms den Kommunen zur Verfügung zu stellen.