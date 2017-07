Navigationsgeräte gestohlen Zwei Autos in Delmenhorst geknackt

In gleich zwei Fällen sind in Delmenhorst in der Nacht zu Samstag Autos aufgebrochen worden. Unter anderem wurden Navigationsgeräte gestohlen. Symbolfoto: David Ebener

Delmenhorst. In gleich zwei Fällen sind in Delmenhorst in der Nacht zu Samstag Autos aufgebrochen worden. Unter anderem wurden Navigationsgeräte gestohlen.