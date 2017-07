Windows, Android und mehr Delmenhorster DRK bietet neue PC-Kurse

Delmenhorst. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet eine Reihe neuer Kurse für Computerinteressierte an.

Unter anderem führt das Programm auf: Vom 3. bis 17. August, 13 bis 15 Uhr, werden Anfängern und Fortgeschrittenen in Windows unterrichtet. Vom 11. bis 25. August, 10 bis 12 Uhr, Anfänger und Fortgeschrittene im Umgang mit dem Smartphone unterrichtet. Vom 23. August bis 6. September, 13 bis 15 Uhr, wird der Umgang mit Android-Tablets gezeigt. Die Kurse erfolgen in den Räumen an der Annenheider Straße 245 a. Jeder Kurs ist auf drei Tage verteilt. Kosten: 35 Euro. Anmeldung unter Telefon (04221) 9842947. Eine Angebotsübersicht ist hier zu lesen.