„Brutal, was sich da abspielt“ Preise für neue Wohnbauten in Delmenhorst steigen stark an

Delmenhorst. Die Preise für Neubauten in Delmenhorst sind deutlich angezogen. Auch Bestandsbauten sind teurer geworden. Das geht aus neuen Zahlen der LBS hervor. Hiesige Makler sprechen sich für neues Bauland aus, um die angestrengte Lage im Immobilienbereich zu entspannen.

Die Preise für Neubauten in Delmenhorst sind im vergangenen Jahr deutlich angezogen. Das geht aus dem neuen Kaufpreisspiegel der Norddeutschen Landesbausparkasse LBS hervor, den sie durch die Auswertung von Anzeigen in Tageszeitungen und Online-Portalen erstellt hat. Die Preise für Immobilien im Bestand stiegen zwar auch, aber auf moderatem Niveau.

Durchschnittliche Neubauten kosten bis 24 Prozent mehr

Demnach stieg der Preis für ein Reihenhaus mit 100 Quadratmetern Platz im Vergleich zum Jahr 2016 um ganze 24 Prozent auf durchschnittlich 180.000 Euro an. In Norddeutschland wird Delmenhorst bei den größeren Städten in dieser Kategorie nur von Oldenburg (+39 Prozent) übertroffen. Auch für eine Neubauwohnung stieg der Preis kräftig: Für 80 Quadratmeter wurden im Schnitt 152.000 Euro verlangt, das sind neun Prozent mehr als 2016.

Auch bei Bestandsbauten ziehen Preise an

Moderater entwickeln sich die Preise bei den Bestandsbauten: Für ein 100 Quadratmeter großes Reihenhaus wurden der LBS zufolge vier Prozent mehr verlangt (120.000 Euro), für eine gebrauchte Eigentumswohnung drei Prozent (92.000 Euro). Die Entwicklung zeigt: Wohneigentum in Delmenhorst ist knapp, Bauplätze und damit auch Neubauten sind knapper.

„Es ist brutal, was sich da abspielt“

Die Tendenzen, die die Zahlen der LBS aufzeigen, bestätigt auch Jörg Ritscher, Geschäftsführer der RBS Immobilien. „Der gesamte Markt ist leer gefegt, die Preise gehen ständig nach oben“, sagt er. „Wenn man heutige Preise mit denen von vor fünf Jahren vergleicht, ist es brutal, was sich da abspielt.“ Laut Ritscher sind beispielsweise vor etwa vier Jahren 100 Quadratmeter große Reihenhäuser in Delmenhorst noch oft für weniger als 100.000 Euro zu haben gewesen.

„Bodenpreise und technische Anforderungen wirken sich auf Preise aus“

Für Timm Hellmann-Wieczorek, Geschäftsführer von Wieczorek-Immobilien, ist allerdings ein Neubauten-Mangel als Preistreiber nicht maßgeblich: „Grundsätzlich steigen die technischen Anforderungen an Neubauten sowie die Bodenpreise ständig an. Diese drei Faktoren wirken sich auf die Neubaupreise aus.“, sagt er.

Hoffnungen ruhen auf dem Delmod-Gelände

Was wäre die Lösung für den aktuellen Mangel? Ritscher: „Sicher könnte man neues Bauland ausweisen. Aber das ist ein langwieriger Prozess. Und auch wenn die Stadt 50 Grundstücke ausschriebe, wären diese mit Sicherheit alle schnell weg.“ Gleiches fordert auch Hellmann-Wieczorek, denn nur mit einem größeren Angebot werde der Neubaupreis gedrückt. Dass die Stadt willens ist, dies auch zu tun, zeigte sie zuletzt unter anderem bei der Diskussion um Bauland in Heidkrug. Einen echten Effekt auf die Preise hätte aber nur ein größerer Maßstab: „Ich und andere Makler auch halten das frühere Delmodgelände für eine gut beplanbare Perspektivfläche für Wohnbauten“, sagt er.

Delmenhorst noch vergleichsweise günstig

Für den halbjährlich erscheinenden Kaufpreisspiegel hat die LBS Immobilienangebote aus Tageszeitungen und Online-Portalen ausgewertet. Der Mitteilung zufolge sieht sie eine erhebliche Teuerung gerade bei gebrauchten Eigentumswohnungen in ganz Niedersachsen. Für Delmenhorst heißt das: Pro Quadratmeter wurde in dieser Kategorie zuletzt 1206 Euro verlangt, ein Plus von 7 Prozent in einem Jahr. Im Vergleich zu anderen Städten sind Bestandswohnungen aber günstig. Im Landkreis Oldenburg (1641 Euro), im Landkreis Osterholz (1350) oder im Landkreis Diepholz (1582) lebt es sich beispielsweise teurer.