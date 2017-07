Fenster aufgebrochen Kindergarten in Delmenhorst wird Ziel von Einbrechern

Delmenhorst. Ein Kindergarten an der Brauenkamper Straße ist während der Ferien Ziel von Einbrechern geworden. Die genaue Tatzeit allerdings steht nicht fest.

Unbekannte sind in einen Kindergarten an der Brauenkamper Straße eingebrochen. Laut Polizei schlugen die Täter zwischen dem 24. und 28. Juli zu. Die Einbrecher brachen ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, steht laut Polizei noch nicht fest.