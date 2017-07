Demokratie im Filmformat Jugendliche veranstalten Open Air Kino in Delmenhorst

Delmenhorst. Popcorn rausgeholt und Decke umgewickelt: Am Freitagabend hat der Fachdienst Jugendarbeit zusammen mit dem Kinder- und Jugendparlament und den Jugendhäusern ein Open Air Kino auf dem Marktplatz in Delmenhorst zum Thema Demokratie auf dem Beine gestellt.

Bienvenue, Hosgeldiniz, Vítejte – „Wilkommen“ in vielen verschiedenen Sprachen stand am Freitagabend auf den Bänken auf dem Marktplatz. Denn Thema des Open Air Kinos am Freitagabend war Toleranz und Demokratie. „Wir wollen mit den Schildern die kulturelle Vielfalt darstellen und zeigen, dass alle willkommen sind“, erklärte Teresa Hüser vom Jugendhaus Wittekindstraße.

Gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendparlament und den Jugendhäusern hat der Fachdienst Jugendarbeit der Stadt in Kooperation mit dem Mobilen Kino Niedersachsen die Freiluft-Veranstaltung auf die Beine gestellt.

Mitmachprogramm vor dem Film

Die Stichwörter Demokratie und Toleranz zogen sich durch das ganze Programm. Vor dem Film verteilten die Jugendlichen Schilder und Stifte und baten die Besucher, zu notieren, was sie zur Zeit auf der Welt bewegt. Gesammelt wurden die in Sprechblasenform geschnittenen Zettel anschließend an Stellwänden.

Ebenfalls zum Mitmachprogramm vorab gehörten von den Jugendlichen inszenierte Standbilder, die das Publikum erraten sollte. Darin wurden Begriffe wie Glaube, Freiheit und Flucht dargestellt. Ebendiese Begriffe charakterisierten auch den gezeigten Film „Nur wir drei gemeinsam“. In der französischen Tragikkomödie geht es um eine kleine Familie, die aus dem Iran nach Frankreich flüchtet und dort einen Neuanfang startet.

Bundesprogramm „Demokratie leben“

Gefördert wird das Projekt vom Bundesprogramm „Demokratie leben“. Seit 2015 gibt es das Programm in Delmenhorst. „Ziel des Projektes ist, das demokratische Miteinander vor Ort zu stärken“, erklärte Sebastian Rann, der das Programm vor Ort mitkoordiniert. 26.000 Euro können die Jugendlichen in diesem Jahr für Projekte einsetzen, um dieses Ziel zu verwirklichen. „Die Jugendlichen werden miteinbezogen und sollen sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen“, sagte Marlies Lüdeke vom Fachdienst Jugendarbeit. Dazu haben sie schon im Vorfeld in demokratischen Lernprozessen Filme zum Thema angesehen und diskutiert.

Das nächste Open Air Kino findet am Freitag, 8. September, ab 20.15 Uhr wieder auf dem Marktplatz statt.