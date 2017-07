Einbrecher steigen in Delmenhorster Hotel ein MEC öffnen

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in ein Hotel an der Urselstraße eingedrungen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Symbolbild: Michael Gründel

Delmenhorst . Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in ein Hotel an der Urselstraße eingedrungen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.