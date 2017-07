Jugendhaus Sachsenstraße Delmenhorster „Hütte“ feiert 40. Geburtstag

Delmenhorst. 40 Jahre: So lange gibt es das Jugendhaus Sachsenstraße mit dem Spitznamen „Hütte“ schon. Ein Geburtstag, der jetzt gebührend gefeiert wurde.

Dosenwerfen, Leierkasten, Zuckerwatte und Kinderschminken: Die Jahrmarktsatmosphäre auf dem Spielgelände der „Hütte“ war nahezu perfekt – trotz anfänglicher Regenschauer. Während die Kinder herumtobten, hielten die Erwachsenen Klönschnack bei Kaffee und Kuchen. Geschützt unter dem Regenschirm begrüßte Bürgermeisterin Antje Beilemann die Geburtstagsgäste. Sie bedankte sich bei den Helfern für ihr Engagement und warf gemeinsam mit den Zuhörern einen Blick auf die Entwicklung des Jugendhauses.

Bürgermeisterin lobt Arbeit des Jugendhauses

„Vor 40 Jahren war die Hütte ein ganz kleiner Raum mit vielen Trennwänden. Heute ist sie ein wichtiger Ort, an dem Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Hintergründen aufeinandertreffen.“ Die Betreuer hätten immer ein offenes Ohr – ob bei der Hausaufgaben-Betreuung, beim Tanzen, beim Kochen oder auch in der Fahrrad-Werkstatt. Vor allem für die enge Zusammenarbeit des Jugendhauses Sachsenstraße mit dem Nachbarschafts- und dem Familienzentrum im Wollepark fand Beilemann lobende Worte.

Ein generationsübergreifendes Projekt

Auch für Gernot Witt, seit elf Jahren Leiter der „Hütte“, war der Geburtstag ein „besonderer Anlass“. Rund 200 Kinder und Jugendliche steuern pro Woche das Jugendhaus Sachsenstraße an, berichtet er. Das Jugendhaus sei ein Projekt, das generationenübergreifend wirke. „Viele Erwachsene, die als Kinder zu uns gekommen sind, schicken ihre Kinder auch wieder hierher“, betonte Witt. „Das ist auch ein Zeichen für die Qualität unserer Arbeit.“ Besonders am Herzen liegen dem Leiter die Integrationsgruppen, bei denen das Jugendhaus unter anderem Kinder mit Behinderungen betreut. In den letzten Jahren, das beobachtet Witt, kämen vermehrt Zugewanderte in die „Hütte“. „Es macht einfach Spaß zu sehen, wie motiviert, wie wissbegierig sie sind.“