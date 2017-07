dk-Serie „Feuertaufe“ Zu Besuch bei einer Delmenhorster Voodoo-Priesterin

maba Delmenhorst. Waren Sie schon mal bei einer Wahrsagerin? Unsere Volontärin auch nicht. Für die Reihe „Feuertaufe“ hat sie sich auf das Experiment eingelassen.

Aufgefallen ist mir das „Casa de la Luz“ in der Koppelstraße schon beim ersten Vorbeigehen. Doch wer geht da hin? Das seien vor allem Menschen mit Stress, sagt Voodoo-Priesterin Yohandra Leyes. 2012 hat sie ihr Domizil von der Oldenburger Straße verlegt, um näher an der Innenstadt zu sein.

Sie weiß, dass die meistens Passanten nicht an das glauben, was sie in ihrem „Casa de la Luz“ macht. „Manchmal ist es besser, wenn man an so etwas nicht glaubt“, sagt die Kubanerin. Während für die meisten Unwissenheit Segen ist, nutzt Leyes ihre Gabe, um Menschen zu helfen.

„Im Prinzip ist alles dasselbe“

„Ich kann alles sehen“, sagt die Voodoo-Priesterin. Dabei bietet sie Kartenlegen, Kristallkugeln, Handlesen an, auch eine Zigarette oder der Kaffeesatz dient zum Wahrsagen. „In der Realität existiert nichts von diesen Sachen, weil es im Prinzip immer das Selbe ist“, gibt sie zu. Der Rahmen ihrer Dienstleistungen bewegt sich zwischen zehn und etwa vierzig Euro.

Yohandra Leyes kommt aus einer sehr spirituellen Familie. Unter ihren Ahnen tummeln sich unter anderem eine Indianerpriesterin oder eine Schamanin. „Diesen Beruf kannst du nicht lernen“, sagt sie. Ihre Arbeit sieht viel mehr als Berufung an, aber auch als Kunst. „Nur Menschen, die dieses Leben lieben, können mit dieser Kunst umgehen“, weiß Leyes. Im Prinzip behandele sie alle Probleme, die es auf der Welt gibt. Die Abgrenzung dazu falle ihr oft schwer.

Voodoo-Puppen gibt es wirklich

Voodoo kommt eigentlich aus Westafrika, durch die Sklaverei kam die Praxis, die auch Elemente anderer Religionen umfasst, in die Karibik. Besonders der christliche Glauben hat einen großen Stellenwert. „Voodoo ist ein Glaube“, bekräftigt Leyes. Voodoo-Puppen funktionieren tatsächlich, sagt sie. „So etwas macht man aber nicht“, betont sie.

Kunstvoll sieht es im „Casa de la Luz“ aus, wo christliche Ikonen, viele Kerzen und andere spirituelle Dinge stehen. Das sei Dekoration, die das Gute repräsentiere. Im Gespräch wird ihr tiefer christlicher Glaube deutlich. „Gott will so eine Arbeit eigentlich nicht“, sagt Yohandra Leyes über ihren Beruf. Und doch fühlt sie sich dazu berufen, damit gegen das Böse zu kämpfen.

Kerzen und spirituelle Dekoration bei der Wahrsagerin Yohandra Leyes. Foto: Frederik Grabbe

Nicht zu viele Löcher graben

Ihr Angebot umfasst die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ein Medium, um mit Toten zu reden, sei sie aber nicht. Es gebe Dinge, die man nicht berühren sollte, bekräftigt Leyes. „Wer zu viele Löcher gräbt, findet nur Mist“, lautet ihr Credo.

Seelen von Verstorbenen könne sie aber sehr wohl spüren. Auch mir wird sie beim Handauflegen eine Botschaft mitteilen. Der Weg über die Aura sei der einzige, den es wirklich gebe, sagt sie. Die Voodoo-Priesterin überrascht mich nicht mit kommenden Schicksalschlägen und prophezeit mir auch keine Wunderzukunft, in der nur Gutes passieren wird. Aber ich fühle, dass sie sich auf mich einlässt und gut versteht.

Ratschläge für die Zukunft

Sie gibt mir auch Ratschläge mit auf den Weg, wie: „Mit Liebe und Stärke geht alles“. Außerdem soll ich mehr auf mich achten oder nicht zu ungeduldig zu sein. „Es warten viele Dinge auf Sie, die Sie sich nicht einmal vorstellen können“, darunter ein Umzug ins Ausland. Das macht dann doch neugierig.

Unter ihren Kunden seien auch Suizid-Gefährdete, die einen letzten Rat suchen, sagt Yohandra Leyes. Denen helfe sie mit der Perspektive auf das Kommende und gibt Hoffnung. Manche Kunden habe sie einige Zeit später glücklich mit einem Partner auf der Straße gesehen. Mit Ritualen helfe sie dagegen Personen, die mit Altlasten hadern. „Die Vergangenheit holt einen ständig irgendwie ein“, sagt sie.

Auch sie selbst hat zu kämpfen. In ihrer Heimat leben ihre Eltern, die pflegebedürftig sind. Deswegen wird Yohandra Leyes im Dezember zurück nach Kuba kehren. Zwei ihrer drei Töchter werden dann in Deutschland bleiben. Das „Casa de la Luz“ werde dann von ihrem Lebensgefährten Heriberto Antonio fortgeführt. Alle vier Monate will Leyes dann auf einen Besuch nach Deutschland kommen.