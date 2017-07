Fachdienst Umwelt informiert Sonderabfall in Delmenhorst kostenlos abgeben

Kleine Mengen an Sonderabfall, zum Beispiel Batterien, können alle Delmenhorster Gewerbebetriebe und Freiberufler sowie öffentliche Einrichtungen am Freitag, 18. August, von 9 und 11.30 Uhr an der Annahmestelle der Abfallwirtschaft Delmenhorst (ADG) an der Steller Straße 44 abgeben. Foto: imago/Jochen Tack

Delmenhorst. Kleine Mengen an Sonderabfall, zum Beispiel Batterien, können alle Delmenhorster Gewerbebetriebe und Freiberufler sowie öffentliche Einrichtungen am Freitag, 18. August, von 9 und 11.30 Uhr an der Annahmestelle der Abfallwirtschaft Delmenhorst (ADG) an der Steller Straße 44 abgeben.