Sommerkonzert mit Harfe Delmenhorsterin spielt erstes Solokonzert in der Heimat

maba Delmenhorst. Als Harfenistin trat Janine Schmidtpott bisher nur mit Orchester auf. Ihr erstes Solokonzert spielte sie in der ihr vertrauten Stadtkirche in Delmenhorst.

Ruhige warme Klänge, dazu energisch gespielte hohe Töne – Janine Schmidtpott erfasste mit ihrem Spiel an der Harfe den romantischen Gestus von Schuberts „Ständchen“ aus dem „Schwanengesang“ in der Bearbeitung von Félix Godefroid.

Es war das erste Solokonzert für die junge Delmenhorsterin und das auch noch in der Heimat. „Das macht es nicht weniger aufregend“, sagte Janine Schmidtpott nach dem Konzert in der Stadtkirche, zu dem 220 Zuhörer gekommen waren. „Ich bin froh, dass ich hier mal ein Solokonzert machen konnte.“ Nach dem Abitur hatte sie dort ein Gemeindepraktikum bei Pastorin Sabine Lueg gemacht.

Flamenco auf der Harfe

Richtig rhythmisch wurde es beim „Baroque flamenco“ der zeitgenössischen Komponistin Deborah Henson-Conant. Die Amerikanerin mischt darin ein Menuett von Jean-Jacques Rousseau mit Flamenco. Dafür wechselte Janine Schmidtpott für jeden der beiden Teile das Pedal. Wunderbar meisterte sie die schnellen Charakter-Wechsel. Mal spielte sie den Flamenco-Teil weicher und den Menuett-Teil kraftvoller oder schlug die Saiten wie eine Gitarre.

Auch ihre Hände spiegelten das energische Spiel wider und erinnerten an den Gestus einer Flamenco-Tänzerin. Als sie dann auch noch mit der Hand auf den Korpus ihrer Harfe schlug, war der Vergleich zum Spiel zwischen Gitarrist und der Tänzerin mit den lauten Holz-Absätzen perfekt.

Tribut an Frankreich

Die Harfe zählt zu den ältesten Musikinstrumenten. Doch erst durch die Entwicklung der Doppelpedalharfe in Frankreich Anfang des 19. Jahrhunderts konnten alle Tonarten gespielt werden und so wurde die Harfe salonfähig. Janine Schmidtpotts Programm würdigte die französischen Komponisten, wie Camille Saint-Saëns. Bei seiner „Fantaisie pour harpe“ setzte Schmidtpott auf eine gefühlvolle Steigerung zu Beginn sowie kraftvolle Rhythmik. Auf eine Blätterhilfe hatte Schmidtpott bei ihrem Konzert verzichtet. So kam es aber auch dazu, dass sie beim Blättern den Fluss der wunderschönen Komposition kurzzeitig unterbrechen musste.

Überhaupt nicht ruhig und langsam, wie die Satzbezeichnungen es erwarten ließen, erklangen zwei der vier kurzen „Quatre préludes“ von Marcel Tournier, einem Schüler des großen Harfenschulen-Begründers Alphonse Hasselmann. „Tournier ist ein wichtiger Komponist für die Harfenisten“, erklärte Schmidtpott, die jedes Werk anmoderierte. Ausdrucksstark mit kraftvollen Akzenten interpretierte sie auch Tourniers impressionistische „Berceuse russe“.

Werke extra einstudiert

Nur wenige Werke des Programms hatte Janine Schmidtpott schon während ihres Harfenstudiums an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock gelernt. Eines davon war Paul Hindemiths „Sonate für Harfe“. Die Harfe war das einzige Instrument, dass der Komponist nicht selbst spielen konnte. Eine Anekdote, die im Publikum für Lacher sorgte.

Sie wollte Musik spielen, die ihr selbst besonders gefalle, erklärte die Harfenistin. Und so eröffnete sie das Konzert mit der Klaviersonate in G-Dur, einer der frühen Sonaten von Joseph Haydn. Denn die Wiener Klassik sei ihre Lieblingsepoche. Durch das Harfenspiel wurde der Bezug zum Cembalo deutlich, das damals noch das vorherrschende Tasteninstrument war, bis Ende des 18. Jahrhunderts das Hammerklavier den Siegeszug antrat.