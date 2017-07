Einbrecher zerstören Einrichtung in Delmenhorster Gaststätte MEC öffnen

Einbrecher haben sich am Mittwoch in einer Gaststätte an der Cramerstraße zu schaffen gemacht. Foto: Michael Gründel

Delmenhorst. Einbrecher haben sich am Mittwoch zwischen 2.30 und 10.20 Uhr in einer Gaststätte an der Cramerstraße schwer zu schaffen gemacht.