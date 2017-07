Finanzielle Lage hat sich entspannt Delmenhorster Tierschutzverein lädt zu Hoffest

Delmenhorst. Vor zweieinhalb Jahren plagten den Tierschutzverein Delmenhorst und Umgebung noch finanzielle Sorgen. Für den Unterhalt dienen mittlerweile verstärkt Events wie das Hoffest, das am 20. August über die Bühne geht.

Wenn der Tierschutzverein Delmenhorst und Umgebung am 20. August zu seinem Hoffest einlädt, wird dies auch ein Zeichen sein, wie sehr sich die Lage für den Verein mittlerweile verbessert hat. Im Februar 2015 hatten die Tierschützer aufgrund der finanziellen Lage noch einen Hilferuf ausgesendet.

Verein geht es nicht gut, aber er hält sich über Wasser

„Dem Verein geht es immer noch nicht gut, aber wir halten uns über Wasser“, sagt Sprecher Marc van der Velde. „Die Rechnung beläuft sich am Jahresende auf plus minus 0.“ Das sei um Längen besser, als noch rund zweieinhalb Jahre zuvor. Bis dahin lebte der Verein von zwei Erbschaften, die er langsam aber stetig aufzehrte – bis es dann absehbar war, dass die Mittel zuneige gingen. „Damals wurde über die eigenen Verhältnisse gelebt“, sagt van der Velde rückblickend. Man musste sich etwas einfallen lassen, um Geld zu generieren. „Im Schnitt brauchen wir im Jahr rund 80.000 bis 100.000 Euro“, macht der Sprecher deutlich – und das vor dem Hintergrund, dass der Verein zu 100 Prozent auf Spenden angewiesen ist, wie im Infoflyer nachzulesen ist. Die größte Mühe des 180 Mitglieder zählenden Vereins beanspruche der Tierheimbetrieb, der aktuell 58 Katzen, sechs Kaninchen, sechs Meerschweinchen und zwei Hunde versorgt.

Events sollen Kasse entlasten

Events wie die Tierbescherung zu Weihnachten, bei dem Wohlwollende Tiere beschenken oder Dinge des täglichen Bedarfs spenden können, entlasten die Kasse des Vereins. Und es ist kein Wunder, dass dem Hoffest eine wichtige Rolle bei der Finanzierung zukommt. Das Fest wächst beständig.

Vielfältiges Angebot beim Hoffest

Dieses Jahr erwarten die erwarteten 300 bis 400 Gäste am Sonntag, 20. August, von 11 bis 17 Uhr diverse Hofführungen, die den Besuchern den Betrieb vorstellen, ein Tieranwalt berät in rechtlichen Fragen, es wird über Listenhunde informiert und es gibt diverse Verkaufsstände fürs Tier oder mit Essbarem sowie eine Tombola und einen Flohmarkt. Was man nicht erwarten würde: Für Freunde alter Schlitten wird eine Oldtimershow auf die Beine gestellt und an einer Cocktailbar werden Mixgetränke ausgegeben. Kinder werden mit einer Hüpfburg bespaßt.

Wegen einer begrenzten Anzahl an Parkplätzen empfiehlt der Tierschutzverein die Anreise mit dem Rad zum Gelände am Schillbrok 5.