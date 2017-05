Drei Tage ganz geschlossen Großer Kaufland in Delmenhorst wird sechs Wochen umgebaut

Vom Umbau der bundesweit mehr als 650 Kaufland-Märkte soll schon in diesem Sommer auch der Markt an der Stedinger Straße in Delmenhorst profitieren. Symbolfoto: Imago/Biky

Delmenhorst. Das SB-Warenhaus Kaufland an der Stedinger Straße in Delmenhorst wird in diesem Sommer mit einem Aufwand von mehr als einer Million Euro modernisiert.