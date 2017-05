Festival in der Craftschöpferey 13 Künstler zeigen Druckkunst in Delmenhorst

Freuen sich auf das Festival: (v.l.) Praktikantin Jolina Hallmann, Veranstalterin Julia Vogel sowie die Künstlerinnen Frauke Eilts und Jutta Gebler. Foto: Tina Spiecker

Delmenhorst. Die große Vielfalt der Druckgrafiken präsentiert sich am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, jeweils von 11 bis 17 Uhr, im Atelier der Craftschöpferey an der Stedinger Landstraße 5. Dann lädt Veranstalterin Julia Vogel in ihren Arbeits- und Ausstellungsräumen zum zweiten Mal in Folge zum Druckgrafik-Festival ein.