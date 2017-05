Umfrage: Erdbeer- und Spargelfest Delmenhorster stellen Fest gemischtes Zeugnis aus

Schöne Atmosphäre, aber zu wenig, was wie die Erdbeermarmelade hier zum Motto passt: So fiel das Urteil der Delmenhorster zum Erdbeer- und Spargelfest aus. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Ansprechende Atmosphäre und Belebung der Innenstadt, zugleich ein Mangel an Ständen mit Bezug zu Erdbeeren und Spargel: Die Eindrücke der Besucher des Erdbeer- und Spargelfests am Sonntag in Delmenhorst fallen in einer nicht repräsentativen Straßenumfrage ziemlich gemischt aus.