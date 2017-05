100 Gäste in Mevlana-Gemeinde Viele Flüchtlinge feiern Iftar-Mahl in Düsternort mit

Viele Flüchtlinge feiern Iftar-Mahl in Düsternort mit MEC öffnen

Über 100 Gäste haben in der Mevlana-Gemeinde das Iftar-Mahl gemeinsam zelebriert.Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Den Beginn des Fastenmonats Ramadan haben die islamischen Gemeinden der Stadt am Samstag gefeiert. Über 100 Gemeindemitglieder und Gäste haben allein in der Mevlana-Moschee an der Breslauer Straße beim Iftar-Mahl das Fastenbrechen zelebriert.