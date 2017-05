Erdbeer- und Spargelfest 2017 Rote Früchte und grüne Stangen dominieren Delmenhorst

Erbeeren und Spargel in jeder Form gibt es am Sonntag beim Erdbeer- und Spargelfest in der Delmenhorster Innenstadt, wie hier im Vorjahr. Archivfoto: Andreas Nistler

Delmenhorst. Erdbeeren und Spargel in jeder Form gibt es beim vierten Erdbeer- und Spargelfest, das am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Delmenhorster Innenstadt gefeiert wird. Von 13 bis 18 Uhr gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag im gesamten Stadtgebiet.