Am 27. und 28. Mai 2017 Hier sind Flohmärkte in Delmenhorst, Landkreis Oldenburg und Bremen

Delmenhorst. Schnäppchenjäger aufgepasst: Bei Flohmärkten in der Region können Besucher an diesem Wochenende, am 27. und 28. Mai, wieder günstiges Gebrauchtes ergattern.

In Delmenhorst, Landkreis Oldenburg und Bremen finden am Wochenende folgende Flohmärkte statt:

Märkte am Samstag, 27. Mai 2017

Flohmarkt an den Weser-Ems-Hallen: Hier wird jeden Samstag in der Zeit von 8 bis 14 Uhr auf dem Freigelände getrödelt.

Märkte am Sonntag, 21. Mai 2017

Flohmarkt in Ahlhorn: An der Wildeshauser Straße in Großenkneten-Ahlhorn lädt ein Flohmarkt von 11 bis 17 Uhr zum Bummeln ein.

Flohmarkt auf der Bürgerweide: Bis zu 600 Händler stellen am Sonntag wieder ihre Zelte auf der Bremer Bürgerweide auf. Damit beginnt die Open-Air-Saison des Flohmarkts der in der kalten Jahreszeit im Einkaufscenter Hansa Carré stattfindet. Getrödelt werden kann von 7 bis 14 Uhr.

Familienflohmarkt in der Bremer Neustadt, im EDU-Einkaufspark-Duckwitz: Jeden Sonntag findet an der Duckwitzstraße ein großer Familienflohmarkt statt. Die Parkflächen verwandeln sich in der Zeit von 7 bis 14 Uhr zu einem Paradies für Liebhaber von Antiquitäten, Raritäten, Trödel, Klamotten und Kinderspielzeug.

Familienflohmarkt bei Selgros in Arsten: Auf der überdachten Parkfläche des Großhandels am Arsterdamm 102 lädt ein großer Familienflohmarkt zum Stöbern, Feilschen und Klönen ein. Der Flohmarkt ist in der Zeit von 6 bis 14 Uhr geöffnet.

Gebrauchtwagenmarkt am Roland Center: Jeden Sonntag von 9 bis 14 Uhr. Bis zu 150 Fahrzeuge aus allen Preisklassen.