Bilanz der Vatertag-Partys Vatertag in Delmenhorst und umzu weitgehend ruhig

Ausgelassene Stimmung auf dem Marktplatz: Der Vatertag ist längst keine Männerdomäne mehr. Foto: Marco Julius

Delmenhorst. Überall in Delmenhorst, Ganderkesee und umzu war an Himmelfahrt viel los in den Biergärten und Treffpunkten - und das in überwiegend ausgelassener, ruhiger Stimmung. Es gab laut Polizei bis zum Abend nur kleinere Bagatellvorfälle.