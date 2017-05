Besuch bei Martin Clausen Grüne überzeugt vom Biohof in Delmenhorst-Sandhausen

Grüne überzeugt vom Biohof in Delmenhorst-Sandhausen MEC öffnen

Alles bio auf dem Hof: Martin Clausen (3. von rechts) hat seinen Demeter-Gärtnerhof in Sandhausen der Bundestagskandidatin Christina-Johanne Schröder, dem Bundestagsabgeordneten Peter Meiwald und weiteren Mitgliedern der Grünen vorgestellt. Foto: Marco Julius

Delmenhorst. Ein hochmoderner, spezialisierter Fachbetrieb, der voll auf biologisch-dynamische Wirtschaftsweise setzt, das ist ganz nach dem Geschmack der Grünen. Und so waren sowohl der hiesige Kreisverband als auch der Bundestagsabgeordnete Peter Meiwald und die grüne Bundestagskandidatin für Delmenhorst, Wesermarsch und Oldenburg Land, Christina-Johanne Schröder, am Mittwochabend voll des Lobes, als Martin Clausen sie über seinen Demeter-Gärtnerhof in Sandhausen führte.