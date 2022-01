Delmenhorst. Erstmals standen den Corona-Skeptikern in Delmenhorst am Montagabend mehr Gegendemonstranten gegenüber. Doch Kleingruppen abseits des Protestzugs forderten die Polizei.

Erneut sind gestern Abend am Delmenhorster Rathaus Corona-Skeptiker und Gegendemonstranten weitgehend friedlich aufeinandergetroffen – doch dieses Mal hat sich das Kräfteverhältnis umgekehrt. Während jetzt laut Polizei nur noch 190 Gegner der Corona-Regeln im Zug auf der Straße liefen, waren die 600 um das Breite Bündnis gegen Rechts versammelten Bürgerinnen und Bürger in der Überzahl. Statt um das Rathaus herum standen die Gegendemonstranten nun zudem vorn an der Bismarckstraße aufgereiht, fast bis zur Arthur-Fitger-Straße reichte die Menschenkette.

Rund 250 Corona-Skeptiker in einzelnen Gruppen unterwegs

Eine Woche zuvor hatte die Polizei noch rund 540 Corona-Skeptiker und 400 Gegendemonstranten gezählt. Dieses Mal fiel der Protestzug also viel kürzer aus, doch andere Corona-Skeptiker waren separat unterwegs: Rund 250 Personen verteilten sich laut Polizei in Gruppen in der Stadt und machten ihrem Unmut über die Corona-Regeln teils laut Luft. So applaudierten sie höhnisch der Polizei und den Gegendemonstranten, die sie lange nach dem eigentlichen Protestzug passierten, und skandierten „Friede, Freiheit, Selbstbestimmung“.

50 Verstöße gegen die Maskenpflicht

Unter diesen versprengten Corona-Skeptikern stellte die Polizei nach eigenen Angaben insgesamt rund 50 Verstöße gegen die Maskenpflicht fest und leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Eine Person habe zudem bei der Identitätsfeststellung Widerstand geleistet. Zudem muss sich ein Autofahrer wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten, der auf kontrollierende Polizisten zufuhr und sie zu einem Sprung zur Seite zwang.

Ziemlich still war es im dezimierten Protestzug, auf per Megafon verbreitete Slogans und Musik wie in den vergangenen Wochen verzichteten die Corona-Skeptiker fast komplett. Das lag wohl auch daran, dass die Polizei vor dem Start auf den Graftwiesen den dort versammelten Impfgegnern ausführlich die Auflagen erläutert hatte, die Dezibel-Obergrenzen und vorgeschriebene Pausen für die Beschallung beinhalteten.

Polizei kontrolliert Einhaltung der Maskenpflicht früher

Auch die Einhaltung der Maskenpflicht setzte die Polizei gestern früh durch. Noch auf den Graftwiesen mussten die Corona-Skeptiker einen ersten Kontrollpunkt passieren. Bevor die Demonstranten dann auf den Hans-Böckler-Platz einbogen, schauten die in großer Zahl dort postierten Polizeibeamten noch einmal genau hin. Mit Erfolg: Hier war kaum ein Gesicht ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu sehen.

„Die Delmenhorster haben bewiesen, dass Delmenhorst kein Aufmarschplatz für Rechte sein soll“, zeigte sich Sprecher Jürgen Schulenberg begeistert über den großen Zulauf bei der Gegendemonstration. Denn das Bündnis stört sich nicht nur an den Maskenverweigerern, sondern besonders an der Präsenz „rechtsextremer Menschenfänger“ im selbst so betitelten „Corona-Spaziergang“. Ziel sei es gewesen, „mit diesen Leuten Auge in Auge zu sein“.

Kleinere Versammlungen im Landkreis Oldenburg

Die Versammlungen von Corona-Skeptikern in Ganderkesee, Hude und Wildeshausen blieben gestern ebenfalls klein, die Polizei zählte je maximal 20 Protestierende. Für die Corona-Regeln demonstrierten im Landkreis hingegen insgesamt 170 Menschen.