Delmenhorst. Zu lange Wartezeiten, zu voll und überhaupt. Bei Facebook schwappt eine neue Welle der Kritik über die Delmenhorster Grafttherme. Eine Sprecherin des Bades äußert sich.

„Der Warteraum hat gefühlt mehr Besucher als der Badebereich.“ Diese Kritik ist nicht ohne und zielt auf den jüngsten Wochenendbetrieb in der Grafttherme. Und es läuft wie immer bei Facebook. Wenn ein Missstand moniert wird, wandert der Fokus rasend schnell auf andere vermeintliche Baustellen. So ist jetzt in einem Beitrag das mutmaßlich viel zu lange Warten auf Einlass am Wochenende angeprangert worden, und plötzlich stehen die Schwimmkurse für Kinder im Fokus der Kritik. Was aber ist dran an den Vorwürfen?

Sprecherin der Stadtwerke nimmt Stellung

Britta Fengler als Pressesprecherin der Stadtwerkegruppe, in deren Verantwortung auch die Grafttherme fällt, hat auf Nachfrage unserer Zeitung die Sichtweise der Verantwortlichen des städtischen Tochterunternehmens dargestellt.

Dabei hält sie zunächst fest, dass es am Wochenende „in der Tat ein sehr hohes Besucheraufkommen gegeben“ habe. Und sie erklärt:

„Die längeren Wartezeiten kommen zum einen zustande, weil die Anzahl der Besucher in den einzelnen Bereichen begrenzt ist. Daher kommt es durchaus vor, dass Gäste warten, bis andere Besucher das Bad verlassen, um dann nachrücken zu können.“

Zum anderen resultierten daraus Wartezeiten, dass beim Einlass Impfnachweise überprüft werden und sich manche Gäste spontan für einen Test entscheiden.

Online-Hinweis auf Wartezeiten

Darauf, dass es mit dem Zutritt zum Bad länger als gewohnt dauern könne, verweist bereits ein Hinweis eingangs des Online-Auftritts der Grafttherme. Wer sich dann telefonisch nach etwas erkundigen möchte, läuft oft ins Leere. Fengler erklärt dazu: „Wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Kasse mit Gästen sprechen oder kassieren, gehen sie nicht ans Telefon. Dies wäre den Gästen gegenüber auch unhöflich. Allerdings wird jede telefonische Anfrage, die auf dem Anrufbeantworter festgehalten wird, beantwortet.“

Kritik an zu voller Sauna zurückgewiesen

Kritik an einer mutmaßlichen Überfüllung des Saunabereichs zu einzelnen Zeiten am Wochenende kann die Sprecherin nicht nachvollziehen. In den Saunabereich würden momentan zeitgleich maximal 120 Personen eingelassen. Dies sei ein Drittel der Gäste, die sich vor der Pandemie dort aufhalten durften. „Rein zahlenmäßig kann man da kaum von Überfüllung sprechen“, hält Fengler fest. „Dies ist aber ein individuelles Empfinden. Es hat auch Gäste gegeben, die nicht das Gefühl einer Überfüllung hatten.“

Im Erlebnisbereich, der ab sofort bis auf Weiteres nur noch an den Wochenenden und ohne Zeitfenster-Regelung öffnet, dürften sich zeitgleich höchstens 250 Personen tummeln. Der Zulauf werde über die verkauften Tickets gesteuert.

Eltern sollen sich melden

Über Erlebnisse vom Wochenende hinaus haben mehrere Eltern grundsätzlich die Qualität der Schwimmkurse der Grafttherme gerügt. Dazu merkt die Sprecherin an: „Zu solchen allgemeinen Aussagen können wir nichts sagen. Wenn aber Eltern direkt auf uns zukommen und uns ihre Sorgen mitteilen, können wir entsprechend handeln.“

Wie steht es um das Image?

Dass immer wieder mal Klagen über die Grafttherme laut werden und oft auch eine breite Diskussion entsteht, lässt vermuten, dass das Bad bei etlichen Delmenhorstern keinen guten Ruf genießt. „Das können wir nicht bewerten“, sagt Fengler dazu. „Das hohe Besucheraufkommen an diesem Wochenende lässt einen anderen Schluss zu.“