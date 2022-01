Delmenhorst muss Verkehrsstrategie für die ganze Stadt entwerfen

Delmenhorst. Im Delmenhorster Stadtsüden fordern Anwohner eine Verkehrsberuhigung in ihrem Wohnviertel. Betroffen von ähnlichen Problemen wie mehr Lärm und Gefahren sind aber auch andere Stadtteile. Ein Kommentar.

Der Kampf der Anwohner im Delmenhorster Stadtsüden gegen Schleichverkehre und Temposünder beschreibt zunächst ein stadtteilbezogenes Dilemma. Bürger sehen sich um ihre Wohnruhe gebracht und machen sich Sorgen um die Sicherheit von Schulkindern, Passanten und Radfahrern. Die Verwaltung kontert mit Zählungen und Statistiken, die das Problem scheinbar abschwächen. Doch der subjektive Eindruck von mehr Lärm und Gefahren bleibt.

Verkehrsgeplagte Anwohner auch andernorts

Wie an Yorckstraße, Zeppelinweg und Kopernikusstraße gibt es jedoch auch in anderen Delmenhorster Wohnquartieren verkehrsgeplagte Anwohner. Beispiele? Hundertster Weg, Burggrafendamm, Langenwischstraße, Friedensstraße/Schulweg... Und das Fahrzeugaufkommen steigt in den nächsten Jahren weiter. Die Stadt sollte im Interesse ihrer Bürger und des Klimaschutzes in Vorleistung treten und eine Strategie zur Verkehrsberuhigung in allen betroffenen Straßenzügen entwickeln.