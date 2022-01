Delmenhorst. Nach dem Düsternorter Hausbrand vergangene Woche hat die Stadt Delmenhorst vier Bewohner zweier Wohnungen anderweitig untergebracht. Die Polizei ermittelt weiter zur Ursache des Feuers.

Die Stadt Delmenhorst hat vier Bewohnerinnen und Bewohner aus dem vom Brand am vergangenen Mittwoch betroffenen Haus an der Breslauer Straße in Ersatzwohnungen untergebracht. Das teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage dieser Zeitung mit. In dem Mehrfamilienhaus gibt es insgesamt neun Wohnungen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GSG Delmenhorst hatte bereits mitgeteilt, selbst Mieter aus sechs Wohnungen in andere Unterkünfte im eigenen Bestand untergebracht zu haben. Zwei Wohnungen jedoch waren an die Stadt vermietet, die für die genannten vier Bewohner nun selbst Lösungen gefunden hat.

Unterdessen kann die Polizeiinspektion noch keine neuen Angaben zur Schadenssumme oder zur Brandursachse machen, teilt sie auf Nachfrage mit. In dieser Woche wird sich ein Gutachter den Brandort ansehen, hatte es zuletzt von der Inspektion geheißen. Eine mögliche Verbindung zu der Brandserie Mitte Dezember sei noch nicht ersichtlich, werde aber auch noch nicht in Gänze ausgeschlossen.