Delmenhorst. Dieser Winterzauber hat viel bewegt: Über 10.000 Euro haben gut 20 engagierte Freiwillige für vier soziale Einrichtungen in Delmenhorst gesammelt. Jetzt war die Spendenübergabe.

Ganz genau sind es 10.444,44 Euro, die nun fair aufgeteilt für Freude sorgen beim Delmenhorster Frauenhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo), dem Förderverein der Kinderklinik, dem Kinderschutzbund und der Lebenshilfe Delmenhorst und Landkreis Oldenburg-Land. Über 20 Ehrenamtliche hatten sich unter dem Titel "Winterzauber" für den guten Zweck zusammengetan, Spenden gesammelt und im Dezember einen Aktionstag am Fabrikhof auf der Nordwolle organisiert. Multikulturell, über Religions- und Parteizugehörigkeiten hinweg, betonte Mitorganisatorin Petra Lau während der Vorbereitungen.

Cakit

Viele Einzelspender und Help Dunya unterstützen

Die größte Spende kam mit 3000 Euro von der Hilfsorganisation Help Dunya. Viele Einzelspender überwiesen aber auch Geld ans Spendenkonto, steckten es in die Spendendosen in verschiedenen Delmenhorster Geschäften oder kauften beim Aktionstag Lose für die große Tombola mit über 600 Preisen, Bratwurst, Glühwein oder Kinderpunsch. Ufuk Cakit, der beim Winterzauber-Aktionstag durchs Programm führte, freute sich bei der Spendenübergabe: "Alle sind glücklich und zufrieden über die Summe der Spendenaktion. Wir bedanken uns bei allen, die daran beteiligt waren."