Inzidenz in Delmenhorst steigt weiter – ein weiterer Todesfall

Nach wie vor hält die Pandemie Delmenhorst fest im Griff.

Alexander Heitmann

Delmenhorst. Ungebremst steigt der Inzidenzwert für Delmenhorst. Und: Es gibt einen neuen Todesfall in der Stadt zu beklagen. Die verschärfte Winterruhe wird verlängert.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat an diesem Samstag 122 Corona-Neuinfektionen für die Stadt Delmenhorst gemeldet. Das ist deutlich weniger als am Vortag (181). Der Inzidenzwert steigt weiter auf nunmehr 1085,1. Am Freitag hatte er noch bei