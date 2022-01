Nach Brand an Breslauer Straße: GSG-Mieter finden Unterschlupf

Nach dem Brand an der Breslauer Straße am Mittwoch ist das Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar.

Nonstopnews

Delmenhorst. Nach dem Brand an der Breslauer Straße in Delmenhorst am Mittwoch ist die Ursache des Feuers noch unklar. Mieter des unbewohnbaren Hauses stehen jetzt aber nicht auf der Straße.

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße am Mittwochabend ist die Polizei noch dabei, eine Ursache des Feuers zu ermitteln. Wie Polizeisprecherin Ricarda von Seggern zudem auf Nachfrage mitteilt, ist die Sch