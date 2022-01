Hoffen auf mehr Beteiligung: Das Breite Bündnis gegen Rechts ruft erneut zu einer Gegendemonstration gegen die "Corona-Spaziergänger" auf.

Alexander Heitmann

Delmenhorst. Das Breite Bündnis gegen Rechts in Delmenhorst will am nächsten Montag wieder gegen die "Corona-Spaziergänger" demonstrieren. Es sieht diese als "von der rechten Szene dominiert" an.

Das Breite Bündnis gegen Rechts in Delmenhorst will sich auch am kommenden Montag, 17. Januar, vor dem Rathaus gegenüber den mutmaßlichen Corona-Protesten in Position bringen. Das hat Jürgen Schulenberg vom Sprecherrat des Bündnis